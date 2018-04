Die Quartalssaison in den USA hat anständig begonnen, doch die Zahl der kommenden Woche könnte eine andere sein: Die 10-jährigem US-Zinsen. Sie liegen mit 2,92 Prozent auf Mehrjahreshoch und konnten an die magische 3-Prozent-Marke anklopfen. Es wird sehr spannend zu sehen, was die Investoren daraus machen. Interpretieren sie feste Zinsen als positiv, da sie eine starke Konjunktur spiegeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...