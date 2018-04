DER AKTIONÄR hat in Kooperation mit der US-Bank Morgan Stanley den AKTIONÄR China Biotech Index kreiert, in dem sich 15 aussichtsreiche Pharma- beziehungsweise Biotech-Firmen mit einem Schwerpunkt auf China wiederfinden. In einer dreiteiligen Serie werden die starken Aussichten für Pharma- und Biotech-Unternehmen thematisiert und die jeweiligen Indexmitglieder vorgestellt. Im zweiten Teil der Serie wird einen Blick auf den medizinischen Bedarf in China geworfen und die nächsten fünf Indexmitglieder vorgestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...