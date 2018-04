Die politische Krise in Armenien spitzt sich zu: Am Sonntag ging die Polizei in Eriwan gewaltsam gegen die Demonstranten vor.

Am zehnten Tag der Straßenproteste in Armenien ist die Polizei am Sonntag mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen. Im Zentrum der Hauptstadt Eriwan seien Dutzende Menschen festgenommen worden, berichteten Augenzeugen. Auch der Anführer der Proteste, der Oppositionsabgeordnete Nikol Paschinjan, wurde nach Medienberichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...