Das Start-up Coldplasmatech hat ein Medizingerät erfunden, das chronische Wunden kuriert. Nicht nur das Militär zeigt bereits Interesse.

Das Gerät, mit dem Carsten Mahrenholz Millionen Menschen heilen will, sieht fast aus wie ein kleiner Schreibtischcomputer: ein Würfel aus Kunststoff, daran ein Knopf zum Anschalten. Doch per Kabel mit dem Kasten verbunden ist weder Maus noch Tastatur - sondern ein durchsichtiges Stück Silikon, etwa so groß wie ein Schulheft. Schaltet man das Gerät ein, beginnt die Silikonmatte von unten blau zu leuchten.

Das ist elektrisch geladenes Gas - Plasma, eine Art vierter Aggregatzustand der Materie, neben fest, flüssig und gasförmig. Und mit diesem Plasma will Carsten Mahrenholz, Gründer von Coldplasmatech, einem Medizintechnik-Start-up aus Greifswald, die Behandlung von chronischen Wunden beschleunigen. Wunden, unter denen allein in Deutschland drei bis vier Millionen Menschen leiden.

Seit Längerem ist bekannt, dass kaltes Plasma eine erstaunliche Heilwirkung entfalten kann. Es versetzt die Zellen im Körper in einen Stresszustand: Sie senden dann Botenstoffe aus, die Wundheilung wird angekurbelt. Gleichzeitig hat das geladene Gas eine stark sterilisierende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...