Unterföhring (ots) - ProSieben feiert "Young Sheldon" mit einem großen Bazinga! Schauspieler Iain Armitage besucht am Montag, 28. Mai, um 23:00 Uhr Klaas Heufer-Umlauf im Studio bei "Late Night Berlin". Der Mad Monday im Zeichen des jungen Super-Nerds: Ab 21:15 Uhr zeigt ProSieben vier Folgen von "Young Sheldon", dem erfolgreichsten Serienstart des Jahrtausends.



"Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf und "Young Sheldon" Iain Armitage - am Montag, 28. Mai, um 23:00 Uhr, auf ProSieben



