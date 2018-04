Mitarbeiter des Handelskonzerns Bünting bekommen seit Mitte 2017 fünf Prozent ihres Lohns als Einkaufsgutschein. Über eine Prepaidkarte können sie ihr Guthaben bei Handelspartnern oder an Tankstellen einlösen. Die Beschäftigten arbeiten zudem eine Stunde pro Woche mehr. Der Vorstand hatte die Belegschaft wegen der schwierigen Geschäftslage zur freiwilligen Unterstützung aufgerufen. Die Rechnung scheint aufzugehen.

Mit mehr als 14 000 Beschäftigten und 200 Märkten zwischen Ostfriesland und Ost-Westfalen ist die Bünting-Gruppe derzeit einer der größten Arbeitgeber im Nordwesten. Das Handelshaus machte sich zunächst durch Geschäfte mit Tee und Kaffee einen Namen. In den vergangenen Jahren wurde Bünting über Zukäufe immer größer. Zum Firmengeflecht des Familienunternehmens gehören inzwischen Ketten von Einkaufsmärkten wie Famila, Combi und Jibi.

Nach einem Expansionskurs und verlustreichen Jahren hatte der Vorstand 2016 die Reißleine gezogen und eine Neuausrichtung angeschoben. Das Unternehmen kündigte die Konzentration auf den Lebensmittelhandel sowie den Ausbau seiner Märkte an.

An dem Personalprogramm habe sich mit fast 90 Prozent ein Großteil der Belegschaft beteiligt, sagte Konzernbetriebsrat Hubert Brömlage. "Damit haben wir eine Kehrtwende geschafft, das wäre ohne diese hohe Beteiligung wahrscheinlich so nicht gelaufen." Das Unternehmen sei mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden, bestätigte auch eine Konzernsprecherin. Nach knapp 20 Millionen Euro Verlust in 2016 erwartet Bünting für dieses Jahr wieder schwarze Zahlen.

Wie es nach Ablauf des auf drei Jahre festgelegten Personalprogramms weitergeht, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Verdi hatte zunächst kritisiert, dass sich die Arbeitsbedingungen dauerhaft verschlechtern könnten. Daher sollte 2019 der ursprüngliche Zustand mit Tariflöhnen wieder hergestellt werden, erinnerte Gewerkschaftssekretär Maiko Schulz. Ansonsten werde Tarifflucht zu geringeren Renten führen und den Verdrängungswettbewerb im Einzelhandel verschärfen./woe/DP/zb

