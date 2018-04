Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Wieder Logistikprobleme auf der Post-HV. Eine der wichtigsten Herausforderungen bei der Organisation einer Hauptversammlung ist es, den Aktionären eine leichte Anreise zu ermöglichen und sie mit einem kleinen Frühstück in gute Stimmung zu versetzen, auf dass es eine friedvolle Veranstaltung werde. Gepflanzt oder beleidigt zu werden, das mögen Aktionäre genauso wie normale Gäste nicht. Die vorjährige Post-HV in der Stadthalle ist uns ja vor allem aus zwei Gründen in Erinnerung geblieben: Erstens das dumme Absperrseil, das sie gezogen haben, um eine lange Schlange ums Eck zu bilden, anstatt dass man die Wartenden auf mehrere Schlangen...

Den vollständigen Artikel lesen ...