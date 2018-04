Von Christian Grimm

BERLIN/WIESBADEN (Dow Jones)--Die Herausforderin von Andrea Nahles für den SPD-Vorsitz, Simone Lange, hat den Mitgliedern eine echte Erneuerung der Partei versprochen. "Mich zu wählen bedeutet Mut, aber ohne den, liebe Genossinnen und Genossen, geht es nicht", sagte Lange in ihrer Bewerbungsrede auf dem Sonderparteitag in Wiesbaden.

Sie sei die Alternative gegen das "Weiter so" der Parteispitze. "Meinen wir es ernst oder überlassen wir es bei schönen Worten", fragte sie die 600 Delegierten in ihrer 20-minütigen Rede. Darin zeichnete sie das Bild eines starken Staates, der sich schützend vor die Menschen stelle. Kein Kind dürfe mehr in Armut aufwachsen, keine Rentnerin ihr schmales Einkommen aufstocken müssen.

Lange ist Oberbürgermeisterin in Flensburg und tingelte in den vergangenen Wochen durch die SPD-Ortsvereine, um die Mitglieder von sich zu überzeugen. Die gebürtige Thüringerin will sich nicht damit abfinden, dass die Parteiführung Nahles den Chefposten auf dem Silbertablett anträgt und die Genossen keine Wahl haben.

Die 41-Jährige tritt für eine "180-Grad-Kehrtwende" bei den Reformen der Agenda 2010 und Hartz IV ein. "Wenn wir über Hartz IV debattieren, dann ist da keine Vergangenheitsbewältigung", erklärte Lange auf dem Parteitag. Ihr Ziel ist es außerdem, die Distanz zwischen Parteispitze und einfachen Mitgliedern zu verkleinern.

Der Herausforderin aus dem hohen Norden werden nur geringe Erfolgschancen eingeräumt. In der Führungsriege der Partei werden 75 Prozent für Nahles als Mindestmaß genannt. Sollte Lange einen höheren Anteil als 25 Prozent holen, würde Nahles mit einem Dämpfer als Vorsitzende starten.

In der Geschichte der Bundesrepublik ist Langes Bewerbung um das höchste Amt der SPD erst die zweite Kampfkandidatur. Oskar Lafontaine hatte 1995 den damaligen Vorsitzenden Rudolf Scharping gestürzt - unterstützt von Nahles, die seinerzeit als Juso-Chefin amtierte.

