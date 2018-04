Andrea Nahles wird wohl die erste Frau an der Spitze der SPD. Die wichtigsten Punkte aus ihrer Bewerbungsrede beim Parteitag in Wiesbaden.

Über Fehler der SPD im Wahlkampf

"Wir haben im Wahlkampf gesagt, was unser Ziel ist, aber wir haben nicht gesagt, wie wir es erreichen wollen", sagte Nahles am Sonntag in ihrer Bewerbungsrede um den Parteivorsitz auf dem Sonderparteitag in Wiesbaden. "Das Ziel zu benennen, aber den Weg im Vagen zu lassen, führt zwangsläufig dazu, dass uns die Menschen nicht vertrauen können und nicht folgen."

Über die Hartz-IV-Debatte

Andrea Nahles hat in der internen Debatte um Hartz IV und die Agenda 2010 Offenheit zugesagt und die Partei aufgerufen, nach vorne zu blicken. Beim Thema Sozialstaat müssten Reformen her, und gedanklich dürfe die SPD hier "keinen Stein auf dem anderen lassen", sagte Nahles. Die Partei müsse hier über alles reden - "die Jusos vorne weg". Sie mahnte aber: "Lasst uns die Debatte mit Blick auf das Jahr 2020 führen, nicht mit Blick auf das Jahr 2010."

Über Internetkonzerne

Nahles sieht eine der großen Herausforderungen für die deutsche Sozialdemokratie in der Bändigung des digitalen Kapitalismus. Unternehmer, Einzelhändler und Handwerker müssten heute mit großen digitalen Plattformen konkurrieren, sagte Nahles. Die Internetkonzerne würden keine soziale Verantwortung übernehmen und die Gewinne in die Taschen weniger Superreicher im Silicon Valley spülen und mit den Daten von Kunden und Verbrauchern sogar noch politische Geschäfte machen.

"Während die Einzelhändler Steuern und Abgaben bei uns in den Städten zahlen, ausbilden, vor Ort Verantwortung übernehmen, dem Sportverein spenden, kann die Plattform die Gewinne in die nächste Steueroase abziehen." Die Regeln, die den digitalen Kapitalismus zu einer solidarischen Marktwirtschaft machen, müssen erst noch erfunden werden, sagte Nahles. "Wer, wenn nicht wir, sollte das tun?" Die SPD müsse die Partei sein, die einen solidarischen Ordnungsrahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...