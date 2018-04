Die neu gegründete türkische Iyi-Partei hat überraschend Zulauf bekommen: Mit 15 CHP-Abgeordneten kann sie an den vorgezogenen Wahlen teilnehmen.

15 Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei sind zur neu gegründeten Iyi-Partei (zu deutsch: Gute Partei) übergetreten, um dieser die Teilnahme an den vorgezogenen Wahlen im Juni zu ermöglichen. "Sie haben sich für die Demokratie dazu entschieden, sich der Iyi-Partei anzuschließen", sagte der stellvertretende CHP-Fraktionsvorsitzende Engin Atalay am Sonntag in Ankara. Die Abgeordneten ...

