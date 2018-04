Mit Andrea Nahles ist erstmal eine Frau Vorsitzende der SPD. Ihr Ergebnis auf dem Parteitag fiel allerdings schlechter als erhofft aus.

Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der SPD. Ein Sonderparteitag wählte die 47-Jährige am Sonntag in Wiesbaden mit einer Zustimmung von 66,35 Prozent zur ersten Frau an der Spitze in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte. Die Bundestagsfraktionschefin ...

