Berlin (ots) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner beklagt einen "Verlust der Debattenkultur" in Deutschland. "Landwirtschaft und Ernährung sind Kampfthemen geworden", sagte Klöckner dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Viele Menschen hätten ein "Gut-Böse-Schema" im Kopf. Landwirtschaftsverbände würden dabei gerne "platt" als Lobbyisten abgetan, obwohl es legitim sei, die Interessen der Bauern zu vertreten.



