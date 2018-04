Kurz vor den vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen will der türkische Staatschef auch im Ausland auftreten, um Wähler zu mobilisieren.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will auch im Ausland Wahlkampf für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni betreiben. "Ich werde in einer Sporthalle mit einer Kapazität von 10.000 bis 11.000 Menschen - das Land werde ich jetzt nicht nennen - so Gott will, bei einer Versammlung einer internationalen Organisation sein und dort vor meinen türkischen Staatsbürgern sprechen", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...