Frankreichs Präsident hat sich wiederholt für das Atomabkommen mit dem Iran ausgesprochen. Vertragspartner USA fordert Änderungen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA aufgefordert, am internationalen Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Er habe keinen Plan B, sagte Macron am Sonntag dem Sender Fox News vor Beginn seines dreitägigen Staatsbesuchs in Washington. Macron kündigte weiter an, er wolle die Vereinbarung mit dem Iran vervollständigen und auch ballistische Raketen ansprechen.

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas betonte, Ziel sei, dass die Vereinigten Staaten mit an Bord blieben. Man werde darüber reden, wie die Änderungsvorschläge von US-Präsident Donald Trump berücksichtigt werden könnten, sagte Maas am Sonntag am Rande des G7-Außenministertreffens in Toronto.

Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...