Donald Trump zeigt sich nun trotz der jüngsten Entspannungssignale aus Nordkorea skeptisch: Der Ausgang des Konflikts sei noch offen.

US-Präsident Donald Trump sieht trotz der Ankündigung Nordkoreas eines Atomteststopps den Konflikt noch nicht gelöst. Bis dahin sei es noch ein weiter Weg, erklärte Trump am Sonntag auf Twitter. "Vielleicht werden die Probleme gelöst, vielleicht aber auch nicht. Das wird sich noch herausstellen."

Nachdem Trump angesichts der jüngsten Entspannungssignale aus Pjöngjang zunächst von großen Fortschritten gesprochen hatte, schlägt er nun wieder vorsichtigere Töne an. Unterdessen werden in Südkorea die Vorbereitungen für den Gipfel am Freitag mit vorsichtigem Optimismus vorangetrieben.

Nach Behördenangaben verzichtet Präsident Moon Jae In für

