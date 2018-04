Dubai Airports, der Betreiber des weltweit geschäftigsten internationalen Flughafens, Dubai International, und DXB Entertainments PJSC (DFM:DXBE), Eigentümer von Dubai Parks and Resorts, dem größten integrierten Themenpark im Mittleren Osten, haben heute eine strategische Partnerschaft mit dem Ziel angekündigt, eine unübertroffene Flughafenerfahrung zu schaffen und gleichzeitig die Rolle Dubais als ultimatives Touristen- und Unterhaltungsziel in der Region zu demonstrieren. Die Partnerschaft wird die Anstrengungen des Dubaier Flughafens hervorheben, DXB zu einem unabhängigen Ziel zu machen und gleichzeitig bei den über 88 Millionen jährlich hier landenden Passagieren für das vielfältige Angebot von Dubai Parks and Resorts zu werben.

Die Vereinbarung umfasst Werbung für Dubai Parks and Resorts in allen DXB-Flughafenhallen mit Zugang zu über 65 Fluggesellschaften, die weltweit über 240 Ziele in 170 Ländern anfliegen und von dort aus starten. Dubai Parks and Resorts wird Flughafengäste mit einbeziehen, indem es gekennzeichnete Familienzonen und speziell zugewiesene Einzelhandelsstandorte bietet, an denen Dubai Parks and Resorts-Produkte verkauft werden und indem die Flughafengäste gleichzeitig mit Direktmarketing und immersiver Werbung dazu angeregt werden, das gesamte Angebot zu nutzen.

Der DXB verzeichnete während der letzten 10 Jahre einen durchschnittlichen Passagierzuwachs von 10 bei 88,2 Millionen hier gelandeten Passagieren im Jahr 2017 und es wird mit ca. 90 Millionen Passagieren im Jahr 2018 gerechnet.

2018 ist das erste komplette Betriebsjahr für Dubai Parks and Resorts und das Unternehmen möchte die Anzahl der internationalen Besucher an diesem Ort im Rahmen der Dubaier Tourismusvision 2020 weiter steigern. Mit über 850.000 Besuchern im ersten Quartal 2018 erzielte Dubai Parks and Resorts einen Rekord. Das waren 45 mehr als während des gleichen Zeitraums im Vorjahr.

"Diese Partnerschaft beweist, wie entschlossen Dubai Airports ist, die den Besuchern dieser lebendigen Stadt angebotenen erstklassigen Möglichkeiten im Bereich Gastgewerbe und Unterhaltung zu zeigen und gleichzeitig einzigartige Erfahrungen am Flughafen zu ermöglichen", so Eugene Barry, Executive Vice President, Commercial bei Dubai Airports. "Dubai Parks and Resorts ist der perfekte Partner, um gemeinsam mit uns an der Schaffung authentischer und unvergesslicher Betätigungen zur Interaktion mit einer globalen Zielgruppe zu arbeiten. Das Ziel besteht darin, weiterreisende Passagiere dazu anzuregen, bei ihrer nächsten Reise Dubai und Dubai Parks and Resorts zu besuchen."

"Wir freuen uns, unser bevorstehendes Projekt mit Dubai Airports anzukündigen, das einen wichtigen Meilenstein bei der Steigerung der Anzahl der ankommenden Touristen darstellt. Als größter integrierter Themenpark in der Region haben wir uns das Ziel gesetzt, Dubais Rolle als globaler Tourismus- und Unterhaltungsknotenpunkt zu fördern. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Präsenz am weltweit geschäftigsten internationalen Flughafen unter den geschätzten 88 Millionen Passagieren, die auf diesem Flughafen landen, zu deren maximaler Einbindung und Anerkennung führen wird", so Mohamed Almulla, CEO und MD, DXB Entertainments PJSC.

Ergänzend meinte er: "Unsere speziellen Medienlösungen und immersiven Konzepte werden in den Flughafenhallen des internationalen Flughafens in Dubai positioniert, sorgen für ein Element der Überraschung und Unterhaltung für die Reisenden und geben ihnen einen Vorgeschmack auf das, was sie bei Dubai Parks and Resorts erwartet."

