Immer weniger Menschen gründen in Deutschland - doch der Anteil der Migranten unter ihnen wächst. Was Zuwanderer in die Selbstständigkeit treibt.

Das traditionell türkische Heißgetränk Mokka dampft noch in der Tasse, als Hilmi Selcuk davon erzählt, wie er 1961 als Gastarbeiter von Istanbul nach Hamburg kam. Nach seinem ersten Schluck schaut der 84-Jährige auf die mit Preisen geschmückte Wand des Konferenzraumes seines Unternehmens Mond-Star-Pastirma GmbH, richtet seine Brille und sagt: "Ich musste bisher viele Niederlagen hinnehmen, aber ich wollte nie nur Angestellter sein."

Sein Unternehmen, das Rinderschinken herstellt, soll weiterwachsen und sich zu einer etablierten Marke entwickeln, das ist sein größter Traum. "Wenn ich mir deutsche Traditionskonzerne anschaue", sagt er, "reichen ihre Gründungen manchmal Jahrhunderte zurück. Ich will, dass auch mein Unternehmen noch in 100 Jahren relevant ist."

Jacek Wasylkowski ist der einzige in der Duisburger Filiale des Promo Supermarkts, der einen Anzug trägt: Grau melierter Stoff, blank geputzte schwarze Schuhe und die blonde Kurzhaarfrisur sitzt.

Der gebürtige Pole läuft zwischen den Warenregalen und kontrolliert die Bestände. Das Sortiment ist mit polnischen Marken- und Produktnamen bedruckt. Der 58-Jährige gibt auf Polnisch Anweisungen an die Filialmitarbeiter, denn das ist die Muttersprache seiner Gegenüber und auch die Voraussetzung, um im Promo Supermarkt eine Stelle zu bekommen.

"Meine Kundschaft besteht zu 75 Prozent aus polnischen Migranten", sagt Wasylkowski, "wenn meine Mitarbeiter nur Deutsch sprächen, wäre das polnische Ambiente dahin."

Der Co-Gründer des Startups Green City Solutions, Zhengliang Wu, hat der urbanen Luftverschmutzung den Kampf angesagt: Mooswände gegen Feinstaub und Stickoxide. Der 32-Jährige fällt auf dem Euref-Campus in Berlin-Schönefeld inmitten der Studenten und Jungunternehmer kaum auf - dort befindet sich Wus Hauptgeschäftsstelle.

Der gebürtige Chinese hat seine Partner im Osten kennengelernt, denn sie haben alle zusammen an der Technischen Universität in Dresden studiert. "Wir haben unsere Privatvermögen aufs Spiel gesetzt", sagt der Medieninformatiker, "so sehr haben wir an unser Projekt geglaubt." Seine Wurzeln liegen im fernöstlichen Shanghai.

Ein ehemals türkischer Gastarbeiter, ein Migrant mit polnischen Wurzeln und ein Uni-Absolvent, der in Shanghai geboren wurde. Die Männer eint: Sie sind alle Gründer von Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und alle drei haben einen Migrationshintergrund.

Unternehmensgründungen in Deutschland gehen zwar seit einigen Jahren zurück, aber die Zahl der Gründungen durch Menschen mit Migrationshintergrund steigt. Verglichen mit deutschen Unternehmern gründen Migranten nicht nur viel öfter, sondern auch größer und investieren viel mehr Arbeitszeit in ihr Unternehmen.

Das geht aus einer Studie der Förderbank KfW hervor. In Deutschland waren dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes zufolge zwischen den Jahren 2005 und 2016 rund 4,1 Millionen Menschen als Selbstständige tätig. Die KfW-Studie besagt, dass jeder fünfte dieser Gründer, also etwa 800.000, einen Migrationshintergrund hat.

Der deutsche Arbeitsmarkt ist für Migranten immer noch schwierig. Oftmals verhindern Sprachbarrieren und nicht anerkannte Schulabschlüsse einen Arbeitsplatz in Festanstellung. Wenn die Alternative die Erwerbslosigkeit ist, wagen viele den Schritt in die Selbstständigkeit.

Aber Menschen, die bewusst ihr Herkunftsland verlassen, um ein neues Leben in Deutschland anzufangen, bringen von vorneherein die Risikobereitschaft mit - das Risiko in allen Lebensbereichen einen neuen Weg einzuschlagen. Doch was unterscheidet Gründer mit ausländischen Wurzeln von einheimischen Unternehmern?

"Der Aufwand, der für die Gründung betrieben wird, ist bei Migranten höher", erklärt Georg Metzger von der KfW-Bank. In vielen Herkunftsländern habe die Selbstständigkeit eine deutlich höhere Verbreitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...