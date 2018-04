Die führende nationale Handelsmesse für Chinas Obst- und Gemüsesektor wird dem Obst- und Gemüsehandel des Landes eine neue Branchenplattform von nationalem Umfang geben, wenn sie am 14.-16. Mai, in Shanghai, in dem Shanghai Convention & Exhibition Center of Internationl Sourcing stattfindet. Die China Fruit Logistica ist die neue Ergänzung in der Markenfamilie, zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...