Neuste Medienmitteilungen

UBS-Ergebnis erstes Quartal 2018

Zürich 23. Apr 2018 06:45

Quartalsbericht

1Q18 Konzerngewinn steigt um 19% auf CHF 1,5 Mrd.



Ausgewiesener Vorsteuergewinn CHF 2,0 Mrd., +17% zum Vorjahr (YoY), +24% in USD

Bereinigte1 Rendite auf Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte ohne latente Steueransprüche2 17,8%, verwässerter Gewinn je Aktie CHF 0.39

Bereinigter1 Vorsteuergewinn CHF 1,1 Mrd. in Global Wealth Management, +7% YoY, +14% in USD

Nettoneugelder CHF 50 Mrd. in Wealth- und Asset-Management-Einheiten

Harte Kernkapitalquote 13,1% und Leverage Ratio des harten Kernkapitals (CET1) 3,76%

Weltweit erstes 100% nachhaltiges Cross-Asset-Portfolio für Privatkunden lanciert



1 Siehe Tabelle «Performance by business division and Corporate Center unit - reported and adjusted» in dieser Mitteilung.

2 Bereinigte Rendite auf das Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte, ohne Steueraufwand /-gutschriften und latente Steueransprüche; berechnet als der den Aktionären zurechenbare bereinigte Reingewinn / -verlust, ohne Steueraufwand / -gutschriften und Steueransprüche, dividiert durch das durchschnittliche den Aktionären zurechenbare Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte, ausgenommen latente Steueransprüche, die nicht als hartes CET1-Kapital qualifizieren.