Die Anforderungen an die Qualität und Performance von Automobilschläuchen sind sehr hoch. Ob Kraftstoff-, Öl- oder Bremsschläuche - sämtliche Spezifikationen müssen bereits während der Extrusion eingehalten werden. Vor mehr als zehn Jahren suchte Contitech eine Möglichkeit, Produktionsprozesse im Hinblick auf die Qualitätskontrolle von Bremsschläuchen in der Fertigung weiter zu automatisieren. Statt der am Markt gängigen offline Prüfung geschnittener Schläuche durch Kameras setzte das Unternehmen auf die kontinuierliche Prozesskontrolle mit Röntgenmessgeräten von Sikora. "Bei Bremsschläuchen ist die Konzentrizität ein entscheidendes Qualitätsmerkmal", sagt Jan Eric Theis, Leiter Plant Engineering Schläuche bei Contitech. "Bremsschläuche müssen über Verbindungen präzise mit den Fahrwerkkomponenten verbunden werden. Das wird nur durch eine einwandfreie Konzentrizität gewährleistet", erklärt Theis.

Röntgentechnologie ist die geeignetste Messmethode

Es gibt einige Messverfahren zur Qualitätskontrolle am Markt. Die Röntgentechnologie hat sich jedoch aufgrund ihrer Funktionalität als führend für die Messung von Gummischläuchen erwiesen. Konventionelle Techniken, wie Ultraschall, stoßen funktional an ihre Grenzen, beispielsweise weil die Signale der einzelnen Schichten im Gummischlauch größtenteils absorbiert und dadurch nicht eindeutig wiedergegeben werden. Vor dem Einsatz der Sikora Geräte wurde die Konzentrizität der Schläuche manuell nach der Fertigung kontrolliert. "Diese Art der Prüfung ist heute nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir fertigen täglich circa 40 Kilometer Bremsschläuche. Das entspricht etwa 15 Millionen Meter Schlauch pro Jahr. Das steigende Produktionsvolumen gab den Anstoß, die Automatisierung ...

