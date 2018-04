The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6000782712 AB INBEV 10/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A169HD2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HA979 SAF HOLLAND 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1TM6Z1 THUERINGEN LS 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JSR0 DZ BANK IS.A218 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912796LX51 US TREASURY BILL 04/26/18 BD01 BON USD N

CA OMVA XFRA XS0629626663 OMV AG 11-UND. BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0922296883 GPN CAPITAL 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1602480508 EUR. BK REC.DEV.17/18 MTN BD01 BON RUB N

CA ANOA XFRA DE000A1R1BR4 ALNO AG 13/18 BD02 BON EUR N

CA 9A9L XFRA US045167DM21 ASIAN DEV. BK 16/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US500472AF27 KONINKL. PHILIPS 12/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US69331CAF59 PG + E CORP. 2019 BD02 BON USD N

CA SCS XFRA PTSCO0AE0004 SDC INVESTIMENTOS NA.O.N. EQ00 EQU EUR N