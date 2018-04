Die Aktie der Commerzbank hat seit Mitte Februar kräftig korrigiert. Nun konnte sich der Titel aber stabilisieren. Die Hoffnung auf eine deutliche Besserung der Lage könnte zurückkehren.

Analysten trauen der Commerzbank im Moment nicht allzu viel zu. Zuletzt haben sich RBC und die Deutsche Bank zu Wort gemeldet, beide sehen nur wenig Kurspotenzial. Zum einen sind die Erwartungen an das erste Quartal nicht besonders hoch (laut RBC), zum anderen würden individuelle Kurstreiber bei der Commerzbank fehlen (laut Deutsche Bank).

Insgesamt sieht der überwiegende Teil der Analysten die Aktie als Halte- oder sogar Verkaufsposition, nur eine kleine Minderheit stuft das Papier als Kauf ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 11,20 Euro nur geringfügig über der aktuellen Notierung.

Und dennoch erwartet die Zunft eine positive Trendwende in der operativen Entwicklung. Im laufenden Jahr dürften die Erträge noch einmal zurückgehen, dann aber wieder anziehen. Das KGV soll so gemäß Konsensschätzung von knapp 15 in 2018 auf weniger als 11 in der nächsten ...

