Die Quartalsberichtssaison europäischer Unternehmen dürfte der US-Bank JPMorgan zufolge für positive Überraschungen sorgen. Die gute wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone dürfte das Gewinnwachstum in den ersten drei Monaten des Jahres angetrieben haben, schrieb Aktienmarktstratege Mislav Matejka in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des Gegenwinds durch den starken Euro dürften die Gewinne je Aktie daher deutlicher zugelegt haben als am Markt im Durchschnitt erwartet werde. Das dürfte eine weitere Erholung der Kurs antreiben.

Auch für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich Matejka zuversichtlich. "Beachtenswert ist das Umsatzwachstum der Unternehmen in den USA und Europa, das nahe den Höchstwerten seit Jahren liegt", erklärte er. Daher hätten die Gewinne Rückenwind, ohne dass die Unternehmen die Profitabilität deutlich steigern müssten. Damit zielt der Experte auf die Spuren ab, die etwa höhere Rohstoffkosten oder Löhne bei den Gewinnmargen hinterlassen können.

Vor diesem Hintergrund dürfte der Aufwärtstrend der Gewinne je Aktie laut Matejka nachhaltig sein, zumal das Schlimmste durch die Aufwertung des Euro bald vorbei sein dürfte. Gerade für das zweite Halbjahr ist der Experte daher zuversichtlich.

Ein starker Eurokurs kann die Wettbewerbsstellung von Exportunternehmen außerhalb der Eurozone schwächen, da ihre Produkte dann dort tendenziell teurer werden können. Zudem bleibt nach der Umrechnung von Dollar-Gewinnen in Euro weniger hängen./mis/das

