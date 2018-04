Desert Lion Energy Inc.: Desert Lion Energy schließt Ortsbesichtigung der Lithiumumwandlungsanlage von Jinhui ab. DGAP-News: Desert Lion Energy Inc. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Sonstiges Desert Lion Energy Inc.: Desert Lion Energy schließt Ortsbesichtigung der Lithiumumwandlungsanlage von Jinhui ab. 23.04.2018 / 07:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Desert Lion Energy schließt Ortsbesichtigung der Lithiumumwandlungsanlage von Jinhui ab. TORONTO, Kanada. 23. April 2018. Der namibische Lithiumentwickler und aufstrebende Lithiumkonzentratproduzent Desert Lion Energy Inc. (TSXV: DLI) ("Desert Lion" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine von Capital Markets organisierte Ortsbesichtugng von Jangxi Jinhui Lithium Co. Limiteds ("Jinhui") Lithiumumwandlungsanlage in Yichun, China, abgeschlossen hat. Diese Anlagenbesichtigung bot Investoren und Analysten die Gelegenheit, Jinhuis Management zu treffen und Jinhuis Umwandlungsanlage zu besichtigen, die zurzeit stufenweise auf eine letztendliche Produktionskapazität von 60.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumkarbonat pro Jahr erweitert wird. "Wir glauben, dass Desert Lions Konzentrat ein hochwertiges Produkt ist, das ein wichtiges Beschickungsmaterial für unsere Betriebe sein wird. Wir freuen uns auf das Eintreffen der ersten Lithiumkonzentratlieferung von Desert Lion und setzen den Aufbau unserer langfristigen Geschäftsbeziehung mit dem Team von Desert Lion fort," sagte Herr Nan, Chairman von Jinhui. Desert Lion Energy befindet sich zurzeit in Phase Eins der Produktion und produziert Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial in Namibia. Der Verladebeginn der ersten Lieferung von 30.000 Tonnen (ein Abnahmeabkommen mit Jinhui) wird im Laufe der Woche des 23. April 2018 erwartet. Über Desert Lion Energy Inc. Desert Lion Energy ist ein aufstrebendes Lithiumentwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Namibias erster großer Lithiummine, die ungefähr 210km von der Landeshauptstadt Windhoek entfernt ist. Die Minen Rubicon und Helikon des Unternehmens liegen innerhalb eines 301 Quadratkilometer großen Landpakets mit bekannten Lithium führenden Pegmatiten. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in der ersten Phase seines Produktionsplans: die Produktion und der Export von Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Der Projektstandort ist das ganze Jahr über auf dem Straßenweg erreichbar und hat Zugang zu Strom, Wasser, Eisenbahn, Hafen, Flughafen und Kommunikationsinfrastruktur. Für weitere Informationen: Desert Lion Energy Inc. Tim Johnston, President & CEO Salisha Ilyas, VP, Investor Relations Tel: (647) 209-9200 Email: info@desertlionenergy.com Webseite: www.desertlionenergy.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 677357 23.04.2018

