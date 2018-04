Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Senkung der Umsatzprognose und dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Sound Inpatient Physicians auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96,10 Euro belassen. Damit müssten die Anleger des Dialysekonzerns einige Überraschungen verdauen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Anteilsverkauf sei zwar positiv, die Aktie werde angesichts der geringeren Erlösaussichten aber wohl zunächst in den Fokus der Bären rücken./ag/mis

Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN DE0005785802

AXC0044 2018-04-23/07:56