Führender Gerätehersteller reduziert Wartungskosten und ermöglicht so zukünftige Innovationspläne

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -Dienstleistungen und führender Drittpartei-Support-Anbieter für Oracle und SAP Softwareprodukte, gab heute bekannt, dass Corona Corporation, ein führender Gerätehersteller in Japan für den Support seines Oracle E-Business Suite Systems (EBS) zu Rimini Street gewechselt ist. Corona erzielte sofortige Ersparnisse von 50 Prozent bei den jährlichen Zuliefererkosten und plant diese neu gewonnenen Finanzmittel nun in strategische Bereiche des Unternehmens zu investieren, um die Effizienz zu verbessern und Innovation zu fördern. Corona ist beispielsweise mit der Beurteilung der IoT-Technologie für fortgeschrittene Problemerkennung an seinen Herstellungsbändern befasst und setzt verbesserte Tools zur Umstellung des Arbeitsablaufs in der gesamten Organisation ein. Corona schätzt, dass die gesamte Kostensenkung über zehn Jahre hinweg etwa eine Milliarde Yen betragen wird. Dieser Betrag schließt die Kosten von Versionsaufrüstungen ein, die sie hätten unternehmen müssen, um den vollen Support des Verkäufers beizubehalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180422005026/de/

Corona Corporation Switches to Rimini Street for Oracle EBS Support (Photo: Business Wire)

Unnötige Upgrades werden vermieden, IT-Ausgaben werden drastisch gesenkt

Corona hat 2010 das Oracle EBS System implementiert und verwendet die Anwendung in vielen Bereichen, etwa zur Beschaffungsverwaltung, Herstellung, Versorgung und Nachfrage, Vertrieb, Zahlungen und Forderungen, Herstellungskosten und Buchführung. Der jährliche Wartungsvertrag mit dem bisherigen Software-Hersteller verursachte Corona zusätzliche Kosten für On-Demand-Service, um an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Support zu erhalten. Corona fand diesen teuren zusätzlichen Service jedoch nicht wirksam und die Kosten untragbar, weshalb das Unternehmen den Vertrag nach nur zwei Jahren kündigte. Die Wartungsgebühren des Herstellers stiegen jedes Jahr bei jeder Vertragserneuerung, belasteten das Budget von Corona und führten zu Bedenken, als mehrere Milliarden Yen pro Jahr erreicht wurden.

Als Corona ein Software-Upgrade in Betracht zog, nur um den vollen Support des Zulieferers beizubehalten, analysierte das Unternehmen auch die Kostenwirksamkeit der Oracle EBS-Anwendung und untersuchte gleichzeitig eine Reihe von alternativen Support-Services. Nach einer erneuten Untersuchung entschied das Unternehmen, dass seine Oracle EBS-Anwendung alle seine Geschäftsbedürfnisse erfüllte und dass die Funktionen, die sie brauchten, um auf Gesetzesänderungen zu reagieren, bereits implementiert waren. Daher beschloss Corona, auf jegliche Upgrades zu verzichten, die keine bedeutende Wertergänzung für das Unternehmen darstellte.

Nachdem diese Entscheidung getroffen war, erkundete das Unternehmen alternative Supportlösungen und wählte schließlich Rimini Street für die Wartung von Add-on-Anwendungen zusätzlich zu seiner Oracle EBS-Anwendung. Bevor sie den Wechsel vollzogen, hatte Corona gleichzeitig Verträge mit Oracle und Rimini Street. Da Rimini Street kürzere Reaktionszeiten und schnelle Lösungsvorschläge bot, wechselte Corona vollständig zu Rimini Street für den EBS-Support.

"Letztes Jahr kam es zu einem symbolischen Vorfall, als in einem Migrations-Tool von Oracle ein Fehler auftrat, während der eigentliche Migrationsprozess auf eine neue Plattform ausgeführt wurde", erklärte Fumio Nakano, Assistant Director, IT Planning Division bei Corona Corporation. "Als wir Oracle um eine Umgehungsmethode baten, erhielten wir mehrere Stunden lang keine Antwort, aber als wir Rimini Street kontaktierten, wurde in kürzester Zeit eine Lösung vorgeschlagen, das Problem erfolgreich behoben und wir konnten unsere Plattform-Migration planmäßig abwickeln. Wir erkannten schnell, dass es bei der Reaktion auf Service-Fragen zwischen Oracle und Rimini Street einen großen Unterschied gab. Die Reaktion war auch bei späteren Anfragen und Fehlerbehebungen schnell und die Tatsache, dass dedizierte Ingenieure von Rimini Street auf unsere Anfragen reagierten, entlastete unser Unternehmen, so dass wir sicher sein konnten, einen hervorragenden Supportanbieter zu haben. Die prompte Reaktion von Rimini Street, von der ersten Antwort bis zur Problembehebung, ist für unser Unternehmen von großer Bedeutung, wenn man die extrem kritische Natur unserer EBS-Anwendung bedenkt."

Verbessertes Supportmodell

Corona arbeitet gut mit Rimini Street zusammen und verlässt sich bei der Suche nach Problemursachen stark auf deren Support. Außerdem kann Corona nun seine robuste, stabile Oracle EBS-Anwendung für noch mindestens 15 Jahre ab dem Datum des Wechsels zu Rimini Street optimal nutzen, ohne dass ein Upgrade nötig ist, um weiterhin Hersteller-Support zu erhalten.

Wie alle Kunden von Rimini Street verfügt Corona über einen zugeteilten Primary Support Engineer (PSE) auf Senior Level, der mindestens 15 Jahre Erfahrung mitbringt. Corona hat auch an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Zugriff auf lokale Ingenieure, um alle Supportfragen anzusprechen, und erhält den branchenweit führenden Service-Level-Vertrag (SLA) von Rimini Street, der für kritische Situationen der Prioritätsstufe 1 eine Reaktionszeit von 15 Minuten garantiert.

"Corona hat sein Geschäft über 80 Jahre hinweg stetig erweitert und sucht immer nach Wegen, effizienter und innovativer zu wachsen", so Yorio Wakisaka, General Manager, North East Asia, Rimini Street. "Corona verfügt nun über die Kostenflexibilität und die Ressourcen, um Zukunftspläne schmieden und mit der Implementierung neuer Systeme wie der IoT-Technologie beginnen zu können, um die Produktivität zu verbessern. Die Geschichte von Corona ähnelt der von vielen unserer Kunden, die sich mit der Optimierung ihrer IT-Ausgaben befassen und gleichzeitig in neue Digitaltechnologien zum Geschäftswachstum und zur Bewahrung des Wettbewerbsvorteils investieren müssen. Mit dem preisgekrönten Premium Support von Rimini Street sind die aktuellen Kernsysteme unserer Kunden kostenwirksam für mindestens 15 weitere Jahre garantiert versorgt, sodass bedeutende Mittel für digitale Transformationsinitiativen verfügbar werden."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende externe Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Softwaresupportdienste und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1560 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(C-RMNI)

