Mit einer Ausstellungsfläche von über 200.000 Quadratmetern lockt die Bakery China 2018 (9.-12. Mai) dieses Jahr über 2.100 Aussteller aus aller Welt an.

Die vor 21 Jahren eingeführte Bakery China (www.bakerychina.com) gilt wichtiger Indikator für das Wachstum der Backwarenindustrie in China und hat sich mittlerweile zur weltweit größten Messe in diesem Bereich entwickelt. Als Organisatoren der renommierten und einflussreichen Bakery China 2018 heißen die China Association of Bakery & Confectionery Industry (CABCI) und Bakery China Exhibitions Co., Ltd. mehr als 140.000 Fachbesucher aus über 110 Ländern und Regionen im Shanghai New International Expo Center willkommen. Jeder Besucher wird das Privileg haben, die dynamische Prosperität und Innovationskraft der Backwarenindustrie in China hautnah zu erleben.

Chinas Backwarenindustrie verzeichnet seit Ende des letzten Jahrhunderts mit einem durchschnittlichen Plus von 20 zwischen 2003 und 2016 ein rasantes Wachstum und hat eine weltweite Führungsposition in dieser Branche erreicht. Das Land dürfte laut Prognosen in den kommenden Monaten endgültig zum größten Produzenten und Konsumenten von Backwaren weltweit aufsteigen. Laut einer Statistik des National Bureau of Statistics of China zu Bäckereibetrieben mit EADS-Status (Enterprises above state-designated Scale) erreichte die Back- und Süßwarenproduktion (einschließlich Feingebäck/Brot, Kekse, Schokolade, Eisgetränke, Instant-Nudeln und Bonbons) 2017 ein Volumen von insgesamt 35.899 Millionen Tonnen bei Betriebseinnahmen von 743,178 Mrd. RMB. Dies entspricht einem Wachstum von 8,29 gegenüber dem Vorjahr.

Laut Angaben der CABCI betrug der Pro-Kopf-Verbrauch von Brot in China 2017 nur 4,4 kg bezogen auf eine Gesamtbevölkerungszahl von 1,37 Mrd. Im Vergleich zu durchschnittlich 10 kg in Südkorea, über 20 kg in Japan und 70 bis 80 kg in den USA und westeuropäischen Ländern wird hier offensichtlich, dass China ein großes Wachstums- und Expansionspotenzial bietet. Schnelle Urbanisierung und die Diversifizierung der Essgewohnheiten sind wichtige Kräfte, die das Wachstum der Backwarenindustrie in China vorantreiben.

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bakery-china-a82966a3

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180422005032/de/

Contacts:

Bakery China 2018

Christine Jiang, +86-10-8219 1892

li.jiang@bakerychina.com