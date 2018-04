Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die vor gut einem Jahr angekündigte geplante Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn durch Fresenius im Volumen von gut 4 Milliarden Euro ist geplatzt. Fresenius habe beschlossen, die Übernahmevereinbarung mit Akorn zu kündigen, weil der US-Konzern mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllt hat, teilte der DAX-Konzern mit. Akorn wehrt sich gegen die Kündigung: "Wir weisen die Anschuldigungen von Fresenius kategorisch zurück", teilte Akorn mit. Fresenius spricht derweil von "schwerwiegenden" Verstößen. Auf die Jahresprognose habe die gescheiterte Übernahme keine Auswirkungen, teilte Fresenius mit - sie war im Konzernausblick nicht enthalten.

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat derweil das Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Jahr 2018 von rund 8 Prozent auf eine Spanne von 5 bis 7 Prozent gesenkt. Wesentlicher Grund ist die jüngst vorgenommene Neubewertung der Dosierungen kalzimimetischer Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA. Die Reduzierung der Dosierungen erfolge schneller als erwartet und resultiere in einem geringeren Beitrag zum Umsatzwachstum als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig bestätigte FMC das Wachstumsziel für das währungsbereinigte Konzernergebnis für das Jahr 2018 von 13 bis 15 Prozent. Zuvor hatte FMC mitgeteilt, eine bindende Vereinbarung über die Veräußerung seiner Mehrheitsbeteiligung an Sound Inpatient Physicians Holdings unterzeichnet zu haben. Der Transaktionserlös wurde auf 2,15 Milliarden US-Dollar beziffert. Die Veräußerung soll voraussichtlich einen Buchgewinn in Höhe von rund 800 Millionen Euro vor Steuern generieren. Die Finanzziele für 2018 und 2020 berücksichtigten die Effekte dieser Veräußerung nicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Umsatz 1Q, Paris

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View

DIVIDENDENABSCHLAG

Schaeffler 0,55 EUR Unicredit 0,32 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,9 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,7 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 53,9 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 zuvor: 58,2 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,9 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 zuvor: 56,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,2 -US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,6 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2028 Auktion 1,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2047 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2057 im Gesamtvolumen von 2,9 bis 3,4 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.679,00 0,28 Nikkei-225 22.093,13 -0,31 Schanghai-Comp. 3.063,45 -0,26 DAX 12.540,50 -0,21 DAX-Future 12.540,50 -0,17 XDAX 12.530,96 -0,17 MDAX 25.983,35 -0,14 TecDAX 2.623,86 -0,56 EuroStoxx50 3.494,20 0,22 Stoxx50 3.041,12 0,03 Dow-Jones 24.462,94 -0,82 S&P-500-Index 2.670,14 -0,85 Nasdaq-Comp. 7.146,13 -1,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,93 -37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. "Die Karten werden neu gemischt", sagt einer. Der Tag sei geprägt von den potenziell wegweisenden Einkaufsmanager-Indizes für April. Sollten sie deutlicher als erwartet fallen, könne es auch bei Aktien tiefer gehen. Für die zuletzt schwächelnden Technologieaktien könnte Alphabet als Trendsetter wirken, wenn das zur sogenannten FANG-Gruppe gehörende Unternehmen am Abend Zahlen vorlegt. Der Anstieg der Rohstoffpreise und der Inflation werden mittlerweile nicht mehr so entspannt gesehen. Dies habe unter anderem den Ausverkauf der Staatsanleihen am Freitag ausgelöst, heißt es.

Rückblick: Uneinheitlich - Neben politischen Unsicherheiten wurde auf den auf einem hohen Niveau liegenden Euro als Bremser verwiesen. Er könnte sich negativ in den Bilanzen der europäischen Unternehmen niederschlagen. Weiter Zurückhaltung herrschte im Technologiesektor, nachdem die Umsatzwarnung von Taiwan Semiconductor für die ganze Branche am Vortag für starke Verluste gesorgt hatte. Nach dem Schreck über den gesenkten Umsatzausblick von Taiwan Semiconductor waren auch neue Geschäftszahlen von ASM International nicht dazu angetan, die negative Stimmung zu heben. ASMI verloren 8,4 Prozent. Reckitt Benckiser steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent, auf vergleichbarer Basis aber nur um 2 Prozent. Reckitt gaben um 2,8 Prozent nach. Bei Ericsson schlagen sich die im Sommer 2017 eingeleiteten Sparmaßnahmen nun im Ergebnis nieder. Der Netzwerkausrüster schreibt zwar weiter rote Zahlen, doch sind die Verluste deutlich kleiner ausgefallen als befürchtet. Die Aktie schoss um 17,5 Prozent nach oben. Im Pharmasektor entwich Fantasie aus dem Übernahmekampf um Shire - die Aktie des Pharmakonzerns büßte 3,9 Prozent ein auf 38,21 Pfund. Allergan hatte angekündigt, nun doch nicht ein Gegengebot abgeben zu wollen. Allerdings konnten sich Shire von den Tagestiefs erholen, weil der andere Biete, Takeda, sein Angebot auf 47 Pfund von 46,50 erhöhte.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Metro brachen um 10,8 Prozent ein, nachdem der Handelskonzern die Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 gesenkt hatte wegen Problemen im Russlandgeschäft. RWE verloren 2,3 Prozent. Der Energiekonzern will sich beim geplanten Tausch von Vermögenswerten mit Eon nicht von Plänen Dritter aus dem Konzept bringen lassen. Die geplante Transaktion werde weiterverfolgt und umgesetzt, teilte RWE mit und reagierte damit auf eine Mitteilung von Innogy, wonach ein Interessent deren Geschäft in Tschechien kaufen wolle. Für Innogy ging es um 0,4 Prozent abwärts, Eon verloren 1,1 Prozent. Nach enttäuschend aufgenommen Zahlen des britische Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser fielen Henkel um 0,9 Prozent. Ein wenig spektakuläres Börsendebüt legte die Softwaregesellschaft Serviceware hin. Der Kurs schloss mit 24,51 Euro und damit 2,1 Prozent über dem Ausgabepreis von 24 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

In der dritten Reihe profitierten German Startups Group leicht von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Sie wurden bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die meist gut verlaufende Quartalsberichtssaison wurde von diversen Störfeuern in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehörten vor allem die weiter stark steigenden Zinsen. Die US-Zehnjahresrendite erreichte mit knapp 2,96 Prozent das höchste Niveau seit vier Jahren. Auch der vor diesem Hintergrund steigende Dollar war ein Belastungsfaktor. Verwiesen wurde aber auch auf Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi, wonach das Wachstum in Europa seine Spitze gesehen haben könnte. Technologiewerte, die am Donnerstag schon stärker unter Druck geraten waren, gehörten erneut zu den größeren Verlierern. Thema war hier weiter die Umsatzwarnung von Taiwan Semiconductor (TSMC). Nvidia gaben leicht und Qualcomm um weitere 2,1 Prozent nach. Applied Materials, AMD und Intel verloren zwischen 0,2 und 1,3 Prozent. Für die Apple-Aktie ging es nach dem Minus von 2,8 Prozent am Vortag um weitere 4,1 Prozent abwärts. Sie litt neben TSMC auch darunter, dass mit Morgan Stanley einer der ehemals größten Apple-Optimisten einen weiteren negativen Kommentar abgegeben hatte und seine iPhone-Absatzprognosen senkte. Ein Lichtblick kam von General Electric (GE). Das Unternehmen verbuchte im ersten Quartal zwar einen Milliardenverlust, erwirtschaftete allerdings bereinigt einen höheren Gewinn als erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr hat weiter Bestand. Einige Analysten hätten dagegen eine Senkung der Prognosen erwartet. Zudem habe es auch Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Dividende gegeben. Diese bleibt aber stabil. Die GE-Aktie stieg um 3,9 Prozent.

