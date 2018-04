IRW-PRESS: NuRan Wireless Inc.: NuRAN erhält Technology Leadership Award von Frost & Sullivan

Quebec, QC, Kanada, 19. April 2018 - NuRAN Wireless Inc. (CSE: NUR) (OTC: NRRWF) (FWB: 1RN) freut sich, bekannt zu geben, dass dem Unternehmen von Frost & Sullivan die Auszeichnung für 2018 Sub-Saharan African Tower Infrastructure Enabling Technology Leadership verliehen wurde, die die bedeutenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen seiner auf den ländlichen Raum ausgerichteten mobilen Konnektivitätslösungen würdigt.

Frost & Sullivan zeichnete NuRAN mit diesem prestigeträchtigen Preis für seine innovativen mobilen Infrastrukturlösungen und die diesen zugrundeliegenden Technologien aus, die es Mobilfunkanbietern im subsaharischen Afrika ermöglichen, ihr Netz und ihre Kundenreichweite in ländlichere und abgelegenere Gebiete auszuweiten. In seiner Analyse hebt Frost & Sullivan die bedeutenden Auswirkungen der Technologie von NuRAN auf den Wandel - nicht nur in Afrika, sondern der gesamten Welt - hin zur digitalen Integration der nächsten Milliarde Menschen hervor und unterstreicht die Führungsstellung des Unternehmens im Bereich der ländlichen Konnektivität.

https://www.prnewswire.com/news-releases/nuran-wireless-earns-frost- -sullivans-enabling-technology-leadership-award-for-its-low-cost-cel lular-equipment-for-rural-network-deployments-300632622.html

Wir freuen uns sehr, von Frost & Sullivan für unsere Produktqualität und -innovation anerkannt zu werden. Außerdem bezeugt diese Anerkennung, dass wir als am besten geeignet erachtet werden, Anbietern zu helfen, ihren Kundenstamm außerhalb des traditionellen städtischen Umfelds auszubauen, erklärte Martin Bedard, CEO und President von NuRAN Wireless. Die Auszeichnung von Frost & Sullivan bestätigt, dass NuRAN auf internationaler Ebene für seine Technologieführerschaft im Bereich Mobilfunk und insbesondere für die nachhaltige Anbindung von Menschen in unversorgten und unterversorgten Regionen bekannt ist, fügte Herr Bedard hinzu.

Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht NuRANs LiteRAN 2G, eine Funkzugangsnetzlösung, die speziell dafür entwickelt wurde, die mobile Konnektivität von Bevölkerungsgruppen in dünn besiedelten und abgelegenen Gebieten in Schwellen- und Entwicklungsländern zu ermöglichen. Die Technologie eignet sich besonders gut für Gebiete außerhalb des Netzes und außerhalb der terrestrischen Backhaul-Reichweite. Mit einem Stromverbrauch, der dem einer Glühbirne gleichkommt, versorgt LiteRAN 2G bis zu 10.000 Einwohner mit einer Versorgungsfläche von mehr als 100 Quadratkilometern. Die Technologie bietet außerdem eine erweiterte Bandbreitenoptimierung, die nur ein Zehntel der Anforderungen der traditionellen Lösungen hat. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen für die ländliche Konnektivität, mit denen sich die Anbieter konfrontiert sehen, bieten die bahnbrechenden Technologien von NuRAN reduzierte Kapital- und Betriebskosten (CAPEX und OPEX), sodass bisher unrentable ländliche Netzausbauprojekte jetzt wirtschaftlich weitergeführt werden können.

In der Analyse von Frost & Sullivan wird auch der jüngste Erfolg von NuRAN im Bereich mobiler Breitbandlösungen für die Märkte im subsaharischen Afrika erwähnt. Diese Initiative ist der Anfang der Portfolioerweiterung von NuRAN, mit der der Bedarf der datenhungrigen Bevölkerungsgruppen gedeckt werden soll. Mit LiteRAN 2G hat NuRAN Konnektivitätsbarrieren durchbrochen, indem es die mobile Netzwerkinfrastruktur so erschwinglich gemacht hat, dass die nächste Milliarde Menschen auf Sprach-, SMS- und grundlegende Datendienste zugreifen können. NuRAN positioniert sich jetzt, um die Mobilfunkinfrastruktur weiter grundlegend zu innovieren, indem das Unternehmen 3G- und 4G-Funkzugangslösungen entwickelt, die die Gesamtbetriebskosten für Mobilfunkanbieter drastisch senken werden, erklärte Vice-President of Strategy & Corporate Development Maxime Dumas. Neben dem Einsatz in bisher unerschlossenen Märkten (Greenfield) werden die kommenden Lösungen auch auf das deutlich größere Marktsegment des Ausbaus der bestehenden Infrastruktur ausgerichtet sein. Da 2G nach wie vor die vorherrschende Technologie ist und die Teilnehmer einen höheren Datendurchsatz verlangen, sehen sich die Anbieter unter Druck, eine höhere Kapazität anzubieten und das mit wenig Aussicht auf Umsatzsteigerungen. Die Anbieter suchen deshalb nach Upgrade-Lösungen, die den finanziellen Gesamtaufwand minimieren und die höchste Rendite bringen und das ist genau das, was NuRAN ihnen bieten kann. Angesichts unserer starken Position, die auf unserem erfolgreichen Geschäft mit Anbietern in abgelegenen ländlichen Gebieten fußt, verfügen wir über einen privilegierten Zugang, um unsere Breitbandlösungen einzuführen, da unser Angebot mehr und mehr auf die Menschen in stärker entwickelten und bevölkerungsreicheren Regionen ausgerichtet wird, fügte Herr Dumas hinzu.

Über NuRAN Wireless

NuRAN Wireless ist ein führender Anbieter von Mobil- und Breitband-Drahtlosinfrastrukturlösungen. Das innovative Funkzugangsnetz (Radio Access Network, RAN), das Kernnetz und die Backhaul-Produkte von NuRAN senken die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, ToC) drastisch und schaffen damit neue Möglichkeiten für sowohl etablierte als auch neue Mobilfunkbetreiber. Egal ob in Innenräumen, isolierten ländlichen Gemeinden, auf Offshore-Plattformen oder Schiffen, NuRAN Wireless hilft seinen Kunden, jedermann und überall zu erreichen.

Nähere Informationen über NuRAN Wireless erhalten Sie auf www.nuranwireless.com oder www.nutaq.com.

Martin Bédard

President und CEO

Tel: (418) 914-7484

Fax: (418) 914-9477

Rufnummer (gebührenfrei in Nordamerika): 1-855-914-7484

E-Mail: info@nuranwireless.com

Direct Financial Strategies and Communication

Frank Candido

Tel: (514) 969-5530 Email: frank.candido@nuranwireless.com

Die Informationen in dieser Pressemeldung wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie planen, erwarten, nicht erwarten, erwartungsgemäß, schätzen, beabsichtigen, davon ausgehen, glauben bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen bzw. erzielt werden können, könnten, dürften oder werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von NuRAN Wireless wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder impliziert zum Ausdruck kommen, abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen, wonach das Unternehmen die Anbindung der nächsten Milliarde Menschen anstrebt; dieser strategische Erwerb es NuRAN ermöglicht, eine umfassende Mobilfunk- und Breitbandlösung anzubieten; das Unternehmen in der Lage ist, die NuRAN-Lösung als führend in der mobilen Konnektivität in ländlichen und abgelegenen Gebieten zu positionieren; der Erwerb NuRANs strategische Positionierung gegenüber neuen und kleinen Anbietern stärkt, indem das Unternehmen eine End-to-End-Lösung für kleine Mobilfunknetze mit den niedrigsten Betriebskosten auf dem Markt anbietet; der Erwerb NuRAN die Gelegenheit bietet, die Mobilfunkabdeckung in Schwellenländern zu gewährleisten, in denen die Investitionsrentabilität (ROI) bisher einfach zu niedrig war. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden voraussichtlich anders ausfallen und könnten wesentlich von jenen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung explizit oder implizit zum Ausdruck kommen, abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen können. Diese Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Fähigkeit von NuRAN Wireless, die erforderlichen Finanzierungen zu sichern; die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und rund um den Globus; den Wettbewerb um u.a. Kapital und Fachkräfte; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtige Führungskräfte einzustellen und zu halten; die Möglichkeit, dass sich die Regierungspolitik und die Gesetze ändern; mögliche störende Auswirkungen von organisatorischen oder personellen Veränderungen; technische Änderungen, neue Produkte und Standards; Risiken in Verbindung mit Übernahmen und der internationalen Expansion; die Abhängigkeit von Großkunden; die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl an Lieferanten; Risiken in Verbindung mit der Konkurrenz des Unternehmens; das Unvermögen, die Technologie und die Vermögenswerte, die von den Verkäufern übernommen wurden, zu integrieren; das Unvermögen des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen; die Unterbrechung oder den Ausfall von informationstechnischen Systemen sowie andere Risikofaktoren, die in den Berichten, die das Unternehmen auf SEDAR einreicht, beschrieben sind, darunter auch der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr per 31. Oktober 2015, sowie denjenigen, die unter der Überschrift Risk Factors aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten von NuRAN Wireless ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und zu keinem späteren Zeitpunkt dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43155

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43155&tr=1

