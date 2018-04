Die Aktionäre von ConAgra Brands (ISIN: US2058871029, NYSE: CAG) erhalten am 31. Mai 2018 (Record date: 30. April 2018) eine Quartalsdividende in Höhe von 21,25 US-Cents. Im Juli 2017 gab der Konzern eine Anhebung um 6,25 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal (20 Cents) bekannt. Die ConAgra Brands Inc. zahlt den Aktionären auf das Jahr hochgerechnet 0,85 US-Dollar aus. Die ...

