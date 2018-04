Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE nach der Absage der Akorn-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,10 Euro belassen. Der Medizinkonzern hatte den Schritt damit begründet, dass der US-Generikahersteller Voraussetzungen für den Vollzug nicht erfüllt habe. Investoren dürften sich nun fragen, ob dies nur der erste Schritt in einem Kampf um einen niedrigeren Kaufpreis sei, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Schritt von Fresenius, die Übernahme abzublasen, eine juristische Frage und kein Wunschkonzert. Fresenius dürfte also einen guten Grund gefunden haben, da ansonsten eine langer Rechtsstreit mit unsicherem Ausgang drohe./mis/ag

Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN DE0005785604

AXC0054 2018-04-23/08:26