Die Baader Bank hat Metro AG nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 14 Euro gesenkt. Grund dafür seien die strukturellen Probleme in Metros wichtigstem Markt Russland und die Situation bei der Supermarktkette Real, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Inzwischen sehe es so aus, als sei Real weder restrukturier- noch verkaufbar./she/ag

Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN DE000BFB0019

AXC0055 2018-04-23/08:27