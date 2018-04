Als der Dow Jones am Dienstag mit einer großen Kurslücke nach oben startete, wurde dadurch - zumindest in der Berechnung auf Tagesbasis - die Januar-Abwärtstrendlinie bezwungen. Und das kurz vor einem Abrechnungstermin für Index-Optionen, der die Kurse im Zuge von Aufwärtsbewegungen normalerweise zieht: Da sahen die meisten Akteure wohl die 25.000 Punkte-Marke per Freitagabend als sicher an.

