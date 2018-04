Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen. Die Überarbeitung ihres Bewertungsmodells in Reaktion auf das Zahlenwerk habe nur zu geringen Änderungen ihrer Gewinnschätzungen geführt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts ihrer zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung dürfte die Aktie des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns ihren Bewertungsrückstand zur Branche nun aufholen./edh/ag Datum der Analyse: 20.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0011 2018-04-23/08:41

ISIN: CH0038863350