Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,20 Franken belassen. Der Jahresauftakt sei auf durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer ersten Reaktion am Montag. Im Investmentbanking hätten die Schweizer stark abgeschnitten, dies sei aber von schwächeren Resultaten in anderen Bereichen überschattet worden./ag/mis

Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN CH0244767585

AXC0059 2018-04-23/08:41