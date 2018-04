Die seit rund einem Jahr geplante und 4,4 Milliarden Euro teure Übernahme von Akorn durch Fresenius ist geplatzt. Die Bad Homburger beschlossen, die Vereinbarung mit dem US-Generikaherstellers zu kündigen, da der Konzern mehrere Voraussetzungen nicht erfüllt habe. Das teilte Fresenius am Sonntagabend mit und bezog sich dabei unter anderem auf die Untersuchungen, welche die Bad Homburger wegen angeblicher Verstöße Akrons gegen Vorgaben der Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität in der Produktentwicklung eingeleitet hatten. Diese würden Belege für ein schwerwiegendes Fehlverhalten liefern. Auch ein Angebot, diese Entscheidung aufzuschieben, um Akron die Gelegenheit zu geben, die eigene Prüfung abzuschließen und weitere Informationen bereitzustellen, habe Akron abgelehnt, so dass sich Fresenius dazu gezwungen sah, die zweitgrößte Übernahme seiner Unternehmensgeschichte nach dem Zukauf der spanischen Krankenhauskette Quironsalud ...

