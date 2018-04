DAX - Zurück ans Wochenhoch (Deutsche Bank Morning Daily) DAX - Zurück ans Wochenhoch Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Zwar setzte der DAX am Freitag unter eine steile Aufwärtstrendlinie und in der Folge auch unter die 12.528 Punkte-Marke zurück, doch war die Schrecksekunde nur von kurzer Dauer. Alles in allem trotzte der deutsche Leitindex den schwachen Vorgaben aus den USA und wurde durch einen deutlich leichter notierenden EUR/USD-Wechselkurs gestützt. Im späten Handel arbeitete sich der DAX wieder über die 12.528 Punkte-Marke und beendete einen relativ ereignisarmen Tag. Doch aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:00 Uhr): Noch haben die Bullen die Chance, den Aufwärtstrend...

