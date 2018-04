Am Mittwoch den 25. April öffnet die Auto China - auch bekannt als Beijing Auto Show - ihre Tore. Die Beijing Auto Show ist neben ihrer Schwestermesse in Shanghai die größte Autoausstellung im Reich der Mitte. Sie findet im Wechsel mit Shanghai alle zwei Jahre statt. Nicht nur die Einheimischen Hersteller werden die große Bühne nutzen, ihre Neuerscheinungen und Designstudien für den stark wachsenden chinesischen Automarkt vorzustellen. Auch Volkswagen wird kräftig die Werbetrommel rühren. Sicherlich wird der neue Vorstand Herbert Diess in der Pressekonferenz am 25. April um 3.00 Uhr MESZ weitere Neuigkeiten sowie die Strategie für den chinesischen Markt erläutern. Es ist erst wenige Tage her, da hat Chinas Präsident Xi Jinping für Autohersteller aus dem Ausland den Zwang zur Beteiligung an einheimischen Unternehmen aufgehoben.Hersteller von Elektro- und Hybridautos sollen bereits in diesem Jahr von der Auflage befreit werden, sich mit einem chinesischen Partner zusammenzutun - Hersteller konventioneller PKWs im Jahr 2022, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission vergangene Woche mit.

