Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Glencore nach einem Analystenwechsel von 490 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bewertung der Aktie des Rohstoffhändlers gehe von Analyst James Gurry nun auf Conor Rowley über, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Rowley stuft die Aktie als "Top Pick" unter den großen in Großbritannien gelisteten Minenwerten ein. Wegen des gesunkenen Börsenwertes des zu Glencor gehörenden russischen Aluminiumproduzenten Rusal habe er allerdings das Kursziel leicht gekappt./ck/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

