Stuttgart - 2010 standen fünf Länder der Eurozone wegen zu hoher Staatsverschulung im Mittelpunkt um die Eurokrise, so die Börse Stuttgart.Die sogenannten PIIGS Staaten seien Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien gewesen. Portugal habe nun eine langlaufende Staatsanleihe (ISIN PTOTEWOE0017/ WKN A19ZEK) im Volumen von drei Milliarden Euro am Markt platziert. Dafür zahle der Staat seinen Geldgebern einen jährlichen Zins von 2,25 Prozent. Der Bond sei am 18.04.2034 endfällig und könne zu einer kleinsten handelbaren Einheit von 0,01 Euro gehandelt werden. (News vom 20.04.2018) (23.04.2018/alc/n/a)

