Für seine innovativen Verarbeitungs- und Veredelungstechnologien sucht das australische Entwicklungsunternehmen Lithium Australia NL (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) immer noch nach Nachschub an lithiumhaltigen Gebieten. Wie das Unternehmen am vergangenen Freitag verkündete, hat man mit Moolyella ein Lizenzgebiet (Lizenz: 45/4766) von Anova Metals Australia Pty Ltd erworben. Abb1: Projektareal 18 km südöstlich der Stadt ...

