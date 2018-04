Kurz vor Beginn der Pekinger Automesse leitet China die Öffnung seines Marktes ein. Für VW, Daimler und Co. werden die Karten neu gemischt.

Vor der Automesse in Peking erfüllt China den westlichen Autobauern einen lange gehegten Wunsch: Kürzlich kündigte die Regierung an, dass der Zwang zur Ehe mit einer chinesischen Partnerfirma bis 2022 abgeschafft wird. Auch Importzölle sollen "deutlich" sinken. Unter dem Druck des Handelskonflikts mit den USA werden also die Karten für VW, Daimler & Co. auf ihrem wichtigsten Markt China neu gemischt.

Übernahmen, neue Fabriken, mehr Importe - mitten im Umbruch hin zu elektrischen, autonom fahrenden und vernetzten Autos öffnen sich neue Türen. "Das bringt mehr Freiheit auf dem Markt", sagt Max Zenglein, Industrieexperte vom Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin. Er warnt zugleich vor Euphorie: "Trotz der Öffnung zieht die Kommunistische Partei die Zügel in der Wirtschaft stärker an."

Auf der Messe, die am kommenden Mittwoch ihre Tore öffnet, zeigen die deutschen Hersteller, was in China gut geht: vor allem SUVs sowie Luxus- und Sportwagen. Die Spanne reicht vom neu aufgelegten Mini aus dem Hause BMW bis zur Studie eines Ultra-Luxus-Wagens von Daimler: Mercedes gibt einen Vorgeschmack auf den Edelwagen Maybach der Zukunft, passend dazu entwarfen die Designer eine Möbelkollektion. Elektroautos dagegen sind im Sortiment der deutschen Autobauer noch Mangelware - trotz staatlicher Anreize.

Die jahrzehntelang gewachsenen Strukturen auf dem weltgrößten Automarkt werden sich zwar nicht über Nacht ändern. Doch nun ist für die ausländischen Autobauer die Zeit gekommen, ihre China-Strategie grundlegend zu überdenken. Bisher waren sie gezwungen, ...

