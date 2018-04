IRW-PRESS: Jaxon Mining Inc.: Jaxon erweitert Landpaket bei Hazelton

Jaxon erweitert Landpaket bei Hazelton

Jaxon Mining Inc. (TSX-V: JAX, FSE: OU31, OTC: JXMNF) freut sich bekannt zu geben, dass es zusätzliche Schürfrechte neben seinem Projekt Hazelton, 50 Kilometer nördlich von Smithers (British Columbia) gelegen, erworben hat. Die Schürfrechte umfassen mehrere Vorkommen und die historischen Schürfproben beinhalten:

- 3,4 g/t Au und 1.924 g/t Ag (Vorkommen Higgins)

- 3,15 g/t Au und 2.614,7 g/t Ag (Vorkommen Ellen)

- > 1 % Cu, > 1 % Pb, > 100 g/t Ag und 2,59 g/t Au (Vorkommen Daisy)

Die Schürfrechte umfassen 2.760,6 Hektar und liegen in der nordöstlichen Ecke des Projekts Hazelton. Die bis dato vorgefundene Mineralisierung besteht aus Quarz- und Sulfiderzgängen mit mehreren Metallen und beinhaltet eine porphyrische Molybdän- und Kupfer-Molybdän-Wolfram-Mineralisierung, die sich innerhalb der Bowser Lake Group befindet und mit eine Reihe von Granodioritintrusionen der Buckley Group in Zusammenhang steht. Die letzten Probennahmen in den Konzessionsgebieten fanden im Jahr 2009 statt, während im Jahr 2012 im Auftrag des Eigentümers des angrenzenden Konzessionsgebiets, Amarc Resources Ltd., eine magnetische Flugvermessung durchgeführt wurde.

Jason Cubitt, President von Jaxon Mining, sagte: Diese Schürfrechte umfassen eine äußerst interessante Mineralisierung und einige sehr hohen Gehalte, wodurch die zahlreichen Ziele, die wir beim Projekt Hazelton erkunden, eine neue Dimension erreichen. Die historischen Daten dieses Projekts werden in unsere bestehende Datenbank integriert werden und unser Verständnis der zahlreichen mineralisierten Ereignisse bei Hazelton erweitern.

Der Erwerb wird in Stufen erfolgen, wobei über einen Zeitraum von drei Jahren 25.000 Dollar in bar bezahlt (10.000 Dollar bereits hinterlegt) und 250.000 Aktien von Jaxon emittiert werden. Die Schürfrechte unterliegen einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von zwei Prozent, wobei ein Prozent für eine Million Dollar zurückgekauft werden kann. Wenn die Schürfrechte in Produktion gebracht werden, muss Jaxon weitere 50.000 Dollar bezahlen und 100.000 seiner Aktien emittieren. Der Erwerb unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture.

Im Folgenden sowie auf der Website des Unternehmens unter www.jaxonmining.com finden Sie eine Karte der Grenzen der Schürfrechte.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Derrick Strickland, P.Geo., einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person überprüft und genehmigt.

Über Jaxon

Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Grund- und Edelmetallen, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit dem Ausbau des Projekts Hazelton im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia und dem Projekt More Creek (das durch Zusammenlegung der Konzessionen Wishbone und Foremore entstanden ist) in British Columbias Golden Triangle beschäftigt.

Karte 1: Karte der Schürfrechte des Projekts Hazelton mit neuen Schürfrechten (schattierte Bereiche)

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43161/06-18 News Release JAX - 23April2018 - New Hazelton Claims NE_de_PRCOM.001.png

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

JAXON MINING INC.

Jason Cubitt ______

Jason Cubitt, President.

Nähere Informationen zu Jaxon Mining Inc. erhalten Sie telefonisch über Mark Carruthers unter 604-608-0400 bzw. 1-877-608-0007 (gebührenfrei).

JAXON MINING INC.

PRESS

Suite 502-595 Howe

Vancouver, BC V6C 2T5

Tel: (604) 608-0400 Fax: (604) 602-9330

Toll Free: (877) 608-0007 Website: http://www.jaxonmining.com

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem auch die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens zählen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch jene Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43161

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43161&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA47200 C1023

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA47200C1023

AXC0076 2018-04-23/09:33