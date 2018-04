Deutschlands Maschinenbauer rechnen in diesem Jahr trotz Risiken mit einem stärkeren Wachstum. Für 2018 werde mit einem Plus von 5 Prozent gerechnet nach einem Zuwachs von 3,9 Prozent im vergangenen Jahr, wie der Branchenverband VDMA zum Auftakt der Hannover Messe am Montag mitteilte.

Verbandspräsident Carl Martin Welcker begründete dies mit den bisherigen Auftragseingängen, die nun zu wachsenden Umsätzen führten. Zudem werde weiter mit einer starken Nachfrage gerechnet. Bereits im Januar habe die Kapazitätsauslastung der Branche mit 87,9 Prozent auf dem höchsten Stand seit April 2012 gelegen.

Welcker sieht trotz guter Prognosen für die USA als größten Einzelmarkt hohe Risiken durch den aktuellen Handelskonflikt. In China drohe ein nachlassendes Wachstumstempo nach einem Plus von 23 Prozent im Vorjahr.

Für die EU-Länder erwartet der Verband anhaltend hohe Lieferungen - mit einer Ausnahme: Großbritannien. "Selbst ein Minus in zweistelliger Größenordnung schließen wir nicht aus - der Brexit wird deutliche Spuren bei den Investitionen auf der Insel hinterlassen", sagte Welcker. Schon im Vorjahr nahmen die Exporte dorthin um drei Prozent ab./rek/DP/zb

