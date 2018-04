Düsseldorf - Der Preis für die Ölsorte Brent ist im Laufe der vergangenen Woche mit Notierungen um 75 USD/brl bzw. 60 EUR/b zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Ölpreis profitiere dabei u. a. von der vom OPEC-Kartell und anderen wichtigen Ölproduzenten im Januar 2017 beschlossenen Verknappung der Fördermengen. Spekulationen über eine von Saudi Arabien angestoßene weitere Senkung der Ölproduktion hätten dabei den jüngsten Aufwärtsschub befeuert. Während der Ölpreisanstieg bislang in der Eurozone keinen größeren inflationären Druck habe erzeugen können, dürfte eine Fortsetzung der Trendentwicklung indes auch in den Konsumentenpreisen spürbar werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...