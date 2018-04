Sofinnova Partners Ernennung von Armance Bordes stärkt das Betreuungsteam der Gesellschaft.

Sofinnova Partners, eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft mit Spezialgebiet Life Sciences, hat Armance Bordes zum General Counsel ernannt. Mit den rechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten der Gesellschaft beauftragt, bringt Bordes eine zehnjährige Erfahrung im Bereich Private Equity mit.

Bevor sich Bordes Sofinnova Partners anschloss, war sie Deputy General Counsel und Sekretärin des Verwaltungsrats bei Eurazeo. Sie hat zahlreiche Investitionen und Desinvestitionen in börsennotierten Unternehmen betreut und war insbesondere bei dem Börsengang von Elis und Europcar beteiligt, bei dem sie Mitglied des Verwaltungsrats war. Bordes begann ihre Karriere als Anwältin für Fusionen und Übernahmen bei Gibson Dunn Crutcher, LLP in Paris. Sie absolvierte ihr Studium an der Universität von Paris I Panthéon-Sorbonne und hat ein Postgraduate-Diplom von der Oxford University sowie eine Anwaltszulassung in Paris.

Als Teil eines wachsenden Betreuungsteams, das von Monique Saulnier, Managing Partner COO von Sofinnova Partners, geleitet wird, wird Bordes eng mit Christophe Blanche, Chief Financial Officer seit Ende 2016, zusammenarbeiten. Blanche ist in die Gesellschaft mit einer sechzehnjährigen Erfahrung im Bereich Private Equity eingetreten. Er hat als Chief Financial Officer in Verwaltungsgesellschaften in Frankreich und Luxemburg und davor als Senior Audit Manager bei PricewaterhouseCoopers gearbeitet. Blanche ist Réviseur d'Entreprises in Luxemburg und hat einen Abschluss am Institut Supérieur du Commerce, einer französischen Wirtschaftshochschule.

Monique Saulnier, Managing Partner und COO von Sofinnova Partners, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Armance im Betreuungsteam von Sofinnova Partners zu begrüßen. Ihre Erfahrung und genaues Verständnis des Geschäfts sind von größter Bedeutung in einem Zeitraum zunehmender Aktivität, in dem neue Fonds lanciert werden, wie Sofinnova Crossover I, der im April bei EUR 275 Mio. schließen soll."

Das Betreuungsteam von Sofinnova Partners umfasst heute 13 Mitarbeiter. Neben Bordes, die die rechtlichen und regulatorischen Aktivitäten leitet, und Cristophe Blanche, der die Finanzen und Verwaltungsaktivitäten leitet, ist das Betreuungsteam für ein diversifiziertes Portfolio zuständig, einschließlich Accounting Investors Relations und Reporting, Human Resources, IT und Deal Flow Management.

