Die Commerzbank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach vorläufigen Quartalszahlen und gesenkter Unternehmensprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die schwache Umsatzentwicklung des Dialyseanbieters und die damit zusammenhängende Senkung der Prognose sei klar negativ, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von FMC angekündigte Trennung von der Mehrheitsbeteiligung an Sound Inpatient Physicians in den USA, einem Netzwerk aus Ärzten für medizinische Dienstleistungen in der Akutversorgung, hält Metzger dagegen für leicht positiv./ajx/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0026 2018-04-23/10:17

ISIN: DE0005785802