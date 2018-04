Dem deutschen Maschinenbau geht es so gut, dass er seine Wachstumsprognose um zwei Prozent erhöht. Nur Donald Trump könnte dazwischenfunken.

So gut ging es dem deutschen Maschinenbau schon lange nicht mehr. Verantwortlich dafür ist das boomende Exportgeschäft. Mehr als drei Viertel aller Güter werden ins Ausland verkauft. In diesem Jahr will die Branche ihre Produktion nun um fünf Prozent steigern. Bislang hatten die Hersteller ein Wachstum von drei Prozent angepeilt.

"Durch den hohen Export sind unsere Maschinen in Deutschland so ausgelastet, wie seit sechs Jahren nicht mehr", verkündet der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) Carl Martin Welcker am Montag auf der Hannover Messe.

Die bis zum 27. April dauernde Hannover Messe - verknüpft mit der Logistik-Messe Cemat - soll den neuesten Stand bei Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen (Industrie 4.0) abbilden. Mehr als 5000 Aussteller aus 75 Ländern stellen neue Produkte und Technologien rund um die Zusammenarbeit von Robotern und Menschen, künstliche Intelligenz sowie die Vorbereitung der Stromnetze auf die E-Mobilität vor.

Bereits auf der Eröffnungsfeier am Vorabend richteten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Mexikos Präsident Enrico Pena Nieto einen Appell für den Freihandel. Auch Welcker sieht im aufkommenden Nationalismus und dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China das größte Risiko für den deutschen Maschinenbau.

"Über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...