Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im April nach einer schwachen Entwicklung in den beiden Monaten zuvor stabilisiert. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex betrug unverändert 55,2 Punkte, wie das Institut am Montag in London mitteilte.

Analysten hatten eine Eintrübung auf 54,8 Punkte erwartet. Die Stabilisierung dürfte Ängste vor einer starken Konjunkturabschwächung etwas dämpfen./bgf/jkr/fba

AXC0091 2018-04-23/10:21