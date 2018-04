Latin Resources baut seine Landpakete auf Lithiumprojekte in Argentinien mit hohem Tempo aus. Nun sicherten sich die Australier eine Option auf den Erwerb der historischen Lithium-Mine Las Cuevas. SIe liegt nur unweit der bestehenden Liegenschaften des Unternehmens.

Las Cuevas ergänzt bestehendes Portfolio

Latin Resources Limited baut seine Lithiumposition in Argentinien kräftig aus. Nun hat das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von 100 Prozent an der historischen Mine Las Cuevas unterzeichnet. Las Cuevas ist historisch eng mit dem Lithiumbergbau in San Luis verbunden, wo Latin bereits diverse Liegenschaften besitzt und bis 2020 in Produktion gehen will. Zudem steht Latin Resources derzeit mit zwei Anlagenbesitzern/-betreibern im Gespräch, um den bestehenden Mühlenbetrieb um einen Verarbeitungskreislauf für Spodumen zu erweitern. Die Mine Las Cuevas war seit dem Jahr 1952 sporadisch in Betrieb. Hier fanden sowohl Steinbrucharbeiten als auch ein untertägiger Minenbetrieb statt. Über die gesamte bisherige Betriebsdauer betrachtet ist sie eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...